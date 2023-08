Hospital Beatriz Ângelo abre inquérito para investigar morte de idoso que aguardava transferência

Homem, de 93 anos, ficou várias horas à espera de ser transferido para o Hospital de Santa Maria devido a uma fratura no colo do fémur.

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, confirmou a abertura de um inquérito à morte de um idoso, de 93 anos, que perdeu a vida enquanto esperava transferência.

"O Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo confirma e lamenta o falecimento ocorrido ontem de um utente de 93 anos, do género masculino, como tem sido noticiado", referiu o hospital num comunicado enviado à redação do CM.

"Apesar da avaliação preliminar não permitir estabelecer qualquer relação entre o tempo de permanência na urgência, a assistência prestada e o desfecho que veio a verificar-se, o Conselho de Administração determinou a abertura de um processo de inquérito com carácter de urgência para cabal apuramento dos factos", lê-se.

O homem, um ex-bombeiro, ficou várias horas à espera de ser transferido para o Hospital de Santa Maria devido a uma fratura no colo do fémur.sabe que os Bombeiros de Camarate se prontificaram a fazer a transferência do utente, que foi recusada pelo hospital uma vez que o transporte tinha de ser feito pelas ambulâncias da entidade privada que presta serviços a esta unidade hospitalar.