Filho do ator espanhol Rodolfo Sancho está acusado de ter morto e desmembrado o cirurgião colombiano.

A chegada da namorada de Daniel Sancho à Tailândia terá precipitado o assassinato de Edwin Arrieta, defende a polícia tailandesa, segundo noticia esta terça-feira o jornal La Vanguardia.



O filho mais velho do ator espanhol Rodolfo Sancho está acusado de ter morto e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, cortando-o em 14 partes e largando-as em várias partes da ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia.



Os resultados da autópsia ao corpo da vítima foram divulgados esta segunda-feira. Segundo a revista Lecturas, Daniel Sancho degolou o cirurgião.

De acordo com a notícia veiculada esta terça-feira pelo jornal La Vanguardia, a polícia tailandesa está disposta a continuar a procurar provas, dada a atenção mediática que o caso está a receber a nível mundial.



Embora não seja a primeira vez que se aponta que o filho do ator aguardava a chegada da companheira, nunca foi colocado em cima da mesa que essa poderia ser uma das causas do momento escolhido para cometer o crime.

A tese da polícia vai ao encontro daquilo que a NBC News avançou a 8 de agosto: Sancho terá dito a Edwin Arrieta que teriam de pôr termo à alegada relação íntima que mantinham, pois preparava-se para casar com outra pessoa.

O jovem está preso desde o dia 7 de agosto, depois de ter confessado o crime às autoridades tailandesas.