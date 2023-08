Autoridades encontram 18 corpos carbonizados em zona afetada pelos incêndios na Grécia

Bombeiros dizem que está a ser "investigada a possibilidade de se tratar de pessoas que entraram ilegalmente no país".

18 corpos carbonizados, possivelmente de migrantes, foram encontrados esta terça-feira na aldeia de Avantas, na Grécia, que tem sido abalada por incêndios florestais."Dado que não há relatos de desaparecimentos nas áreas circundantes, está a ser investigada a possibilidade de se tratar de pessoas que entraram ilegalmente no país", disse a corporação de bombeiros no local, citada pela agência Reuters. "As buscas em toda a área onde ocorreu o incêndio estão em andamento",Outro corpo que se acredita pertencer a um migrante foi encontrado esta segunda-feira.