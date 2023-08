Morreu "Ball Ball", o cão que se tornou um meme nas redes sociais

Animal lutava contra um cancro e acabou por morrer durante uma cirurgia de toracocentese.

Morreu "Ball Ball"

O cão Cheems Balltze, que se tornou viral nas redes sociais, morreu na passada sexta-feira aos 12 anos. O animal, conhecido por "Ball Ball", lutava contra um cancro e não resistiu a uma cirurgia de toracocentese."O Ball Ball adormeceu a 18/8", avançou o dono do canídeo. "Não fiquem tristes. Por favor, lembrem-se da alegria que Balltze trouxe ao mundo".Cheems Balltze ficou conhecido na Internet após as suas fotografias viralizarem e serem usadas para "memes". Contava com mais de 800 mil seguidores no Instagram.Depois de "Ball Ball" ter sido diagnosticado com cancro, o dono documentou a trajetória do animal com a doença, publicando atualizações sobre o tratamento."Ele [Cheems Balltze] estará sempre no meu coração. Espero que ele possa continuar a dar alegria a toda a gente no mundo online, é o meu único e humilde pedido", rematou o tutor.