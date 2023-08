Comentador Sebastião Bugalho abandona a CNN

Saída acontece "sem mágoas ou divergências, e rumo a novos projetos editoriais".

O comentador político Sebastião Bugalho abandona a CNN/ TVI, onde faz comentário político desde que o canal CNN começou a ser emitido no lugar da TVI24, após o fecho desta.Ao que oconseguiu apurar, a saída do comentador da CNN acontece "sem mágoas ou divergências, e rumo a novos projetos editoriais", de acordo com fonte ao corrente do sucedido.Sebastião Bugalho sai do canal com efeito imediato, e já não participou no programa de ontem " Crossfire", que tinha com Joana Amaral Dias.