Filha de idoso que morreu à espera de assistência no Hospital Beatriz Ângelo soube da notícia pela televisão

à espera de assistência no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, soube da morte do pai através da televisão."Eu já sabia, eu vi a notícia na televisão", disse Ana Pereira, depois de ter sido informada, no hospital, da morte do progenitor.

Ao, Ana Pereira disse que quando chegou ao hospital foi encaminhada para um balcão, onde a informaram que o pai tinha caído e fraturado fémur, e que ia fazer um TAC.Ana disse aos responsáveis que queria ver o pai. Entretanto, foi encaminhada para um balcão onde foi informada, por um médico, que o homem tinha morrido.Segundo Ana Pereira, ao dizer que tinha sido informada da morte do pai através da televisão, o médico terá respondido "Se já sabia, porque é que está a perguntar?", acrescentando que o idoso ficou inconsciente, "a coisa complicou-se", e acabou por morrer, relata a filha.Ana Pereira garante que vai agir porque não quer que o aconteceu ao seu pai, aconteça a outras pessoas.