Reformado do Exército mata cão na rua em Olhão com tiro de pistola

Um cão foi abatido com um tiro de pistola numa rua de Moncarapacho, em Olhão, por um militar do Exército na reforma. O autor do disparo foi identificado e constituído arguido pela GNR, mas alega que agiu em legítima defesa porque o animal, que estava solto, terá tentado atacar o seu cão quando estava a passear com uma mulher.