Homem reanimado na praia em Almada

Um homem que sofreu uma paragem cardiorrespiratória foi salvo na praia do Tarquínio, em Almada.A vítima foi assistida pelo elemento do projeto Praia Segura, através de manobras de reanimação com recurso a um desfibrilhador automático externo (DAE), até à chegada do INEM, tendo sido possível reverter a situação.A vítima foi transportada pelos Bombeiros da Trafaria para uma unidade hospitalar.