Empresário desaparecido em Coimbra planeava ir de férias com a família esta segunda-feira

Vídeo mostra o local onde carro do empresário desaparecido em Coimbra foi encontrado

Até ao momento não há qualquer pista do paradeiro de Mário Luís Oliveira, de 57 anos. O homem foi visto pela última vez no sábado, no café Nicola, em Coimbra.O carro foi localizado numa zona de mato em Miranda do Corvo sem sinais de luta e do telemóvel do desaparecido. Não se percebe o conceito em que se ausentou. O homem ia de férias com a família na segunda-feira, falava em negócio novo e não daria sinais de problemas financeiros muito graves.A GNR continua a realizar buscas.