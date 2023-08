Funeral de homem morto em Penela realiza-se um mês após o crime

Família não tinha contactos com a vítima e só recentemente reclamou o corpo.

Mais de um mês após o homicídio de João Ramos, de 58 anos, só na terça-feira se realizou o funeral em Penela. A família, que mora no Seixal e Alfândega da Fé, não tinha contactos com João Ramos e só recentemente reclamou o corpo. Mas antes, logo após as notícias da morte, os primos dizem ter contactado as autoridades, que "recusaram confirmar se era ele".



"Nem o nome quiseram dizer", lamenta uma prima. As cerimónias fúnebres juntaram dezenas de pessoas entre familiares, amigos e vizinhos de João Ramos, cujo homicídio foi encomendado pela ex-amante.