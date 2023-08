Espaçonave Chandrayaan-3 pousou no polo sul lunar. Índia tornou-se o quarto país a chegar à Lua.

Índia faz história ao conseguir aterrar na Lua

A Índia fez história ao conseguir aterrar na Lua, esta quarta-feira.A espaçonave Chandrayaan-3 pousou no polo sul lunar, disse a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO). Esta foi a terceira tentativa da Índia de pousar uma espaçonave na Lua e ocorre menos de uma semana depois do fracasso da missão russa Luna-25.Chandrayaan significa "veículo lunar" em hindi e sânscrito. Em 2019, a missão Chandrayaan-2 da ISRO implantou com sucesso um orbitador, mas o seu módulo de pouso caiu.Esta quarta-feira, a ISRO disse que estava tudo pronto para ativar a sequência de pouso automático da espaçonave, acionando o algoritmo que assumiria o controlo quando esta atingisse a posição designada, ajudando-a a pousar.Espera-se que o Chandrayaan-3 permaneça funcional por duas semanas, realizando uma série de testes, incluindo uma análise espectrómetro da composição mineral da superfície lunar.O primeiro-ministro Narendra Modi assistiu ao momento na África do Sul, onde participa na cimeira dos BRICS.