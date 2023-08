Debate de investidura de Feijóo marcado para 26 e 27 de setembro

Atual primeiro-ministro, Pedro Sanchez, diz que vai tentar um novo mandato se Feijóo falhar a sua tentativa.

A presidente do Congresso espanhol, Francina Armengol, decidiu, esta quarta-feira, realizar o debate de investidura do presidente do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, nos dias 26 e 27 de setembro. Debate sobre a investidura terá início a 26 de setembro e culminará com uma votação no dia seguinte.Isto permite dar ao candidato o prazo que este tinha pedido para as suas negociações e evitar o risco de votar no Natal em caso de repetição das eleições, refere o El Correo.Alberto Feijóo foi nomeado pelo Rei Felipe na terça-feira para tentar formar um governo.De acordo com a Reuters, o atual primeiro-ministro, Pedro Sanchez, diz que vai tentar um novo mandato se Feijóo falhar a sua tentativa.