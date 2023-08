Homem tentou embarcar no Aeroporto de Lisboa com 95 munições na mala

Suspeito disse desconhecer proibição da posse das munições.

Um homem foi detido ao tentar embarcar num avião com 95 munições de calibre 12, no Aeroporto de Lisboa, este sábado.O suspeito, de 56 anos, foi abordado pela PSP depois de se perceber que podia estar a transportar consigo objetos proibidos, através do registo de bagagem no raio-X.Questionado sobre a posse das munições, declarou serem suas, e desconhecer a proibição da sua posse sem a devida autorização.O suspeito foi constituído arguido, tendo prestado termo de identidade e residência. Confrontado com a possibilidade da suspensão provisória do processo, mediante o pagamento de 153 euros, o suspeito concordou e pediu que a quantia seja encaminhada para a Instituição "Acreditar".