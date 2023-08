Despiste de carrinha de transportes de mercadorias faz dois feridos em Oliveira de Azeméis

Vítimas foram levadas para o Hospital da Feira.

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, na sequência de um despiste de uma carrinha de transporte de mercadorias, em que seguiam, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os Bombeiros de Fajões , para um acidente rodoviário, na Rua 30 Agosto (EN 327), em Fajões.A GNR de Cesar foi acionada e investiga as causas do acidente. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Fajões, para o Hospital da Feira.