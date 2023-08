Medvedev diz que Geórgia pode ser o próximo alvo da Rússia

Ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do conselho de segurança do país acusa o Ocidente de criar tensões na Geórgia.

Dmitry Medvedev, o ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do conselho de segurança russo, deixou no ar a possibilidade de as regiões separatistas da Geórgia, Ossétia do Sul e Abkhazia, serem o próximo alvo de conquista."A ideia de se juntar à Rússia ainda é popular na Abcásia e na Ossétia do Sul", escreveu Medvedev num artigo publicado pelo jornal russo Argumenty i Fakty, citado pela Reuters."É muito possível que seja implementada se houver boas razões para tal", acrescentou.A Geórgia perdeu o controlo das duas regiões após o colapso da União Soviética. Moscovo reconheceu a sua independência em 2008, na sequência da tentativa da Geórgia de recuperar o controlo da Ossétia do Sul pela força, o que levou a um contra-ataque russo.Segundo a Reuters, embora as relações russas com a Geórgia tenham melhorado desde então, Medvedev acusou o Ocidente de criar tensões em todo o país ao discutir a sua possível admissão pela NATO."Não esperaremos que as nossas preocupações se aproximem da realidade", disse Medvedev no artigo que marcou o 15.º aniversário do reconhecimento da independência, referindo-se a uma possível anexação.As autoridades georgianas afirmaram repetidamente que estão empenhadas em aderir à aliança militar liderada pelos EUA que preservaria a integridade territorial do país.A Rússia declarou as anexações de quatro províncias da Ucrânia em setembro do ano passado, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, mas nenhuma das anexações é reconhecida internacionalmente.