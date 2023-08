"O meu pai e Walt Disney dariam voltas no túmulo": Filho do primeiro realizador da Branca de Neve critica nova adaptação "woke"

Novo filme tem lançamento previsto para março de 2024.





"Já não parecem as histórias de origem. Eles inventam coisas novas e eu não gosto muito disso. Eu até acho isso um insulto. Não há respeito pelo trabalho da Disney e do meu pai", afirmou David Hand, de 91 anos, em entrevista ao The Telegraph citada pelo jornal Le Figaro.

David Hand

O filho do primeiro diretor de "Branca de Neve e os Sete Anões", lançado em 1937 como cartoon, critica a nova adaptação que considera "woke" e sem "respeito pelo trabalho da Disney e do [seu] pai".Em causa está a readaptação, com lançamento previsto para março de 2024, em que os anões são substituídos por criaturas, para evitar ser ofensivo com os primeiros, e a Branca de Neve passa a ser uma heroína feminista.Para, a Disney "não deveria pegar num clássico e reescrevê-lo"."Pegue outra coisa. Invente novos personagens. Se quiser, tudo bem, mas não destrua um clássico ou uma obra de arte", vincou o filho do primeiro diretor de "Branca de Neve e os Sete Anões"."Esse é outro conceito. Eu sou contra. Eu sei que o meu pai e Walt Disney se teriam oposto a isso", considerou David Hand, atirando que ambos "dariam voltas no túmulo" se testemunhassem a readaptação "woke" e "insultuosa".Em janeiro, Peter Dinklage, ator de Game of Thrones, também criticou a Disney pela adaptação "ao contrário" de "Branca de Neve e os Sete Anões" , por considerar que o filme recorre a estereótipos prejudiciais.