Mulher de 61 anos baleada no pé no Barreiro

Uma mulher de 61 anos foi baleada no pé, esta quarta-feira por volta das 23h15, na cidade Sol, em Santo António da Charneca, no Barreiro. Os disparos aconteceram em plena via pública.A GNR foi acionada e chamou reforços, mas quando lá chegaram a vítima e o suspeito não se encontravam no local. As autoridades desconhecem a origem do crime e a identidade do suspeito.A Polícia Judiciária foi chamada e está agora a cargo da investigação.