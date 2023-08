Grupo de nove pessoas tenta entrar à marretada em casa em Palmela

“Quando a porta cair a gente mata-te, essa casa é nossa, abre a porta!”, gritavam, segundo conta a vítima.

As ameaças começaram há cerca de mês e meio, mas “a última vez foi a pior”. “Temi pela minha vida”, disse ao CM Amadeu Prata, de 74 anos, depois de um grupo, com cerca de 9 pessoas, tentar invadir a casa onde vive desde 2012, em Palmela. Tentaram arrombar a porta com recurso a uma marreta.









“Quando a porta cair a gente mata-te, essa casa é nossa, abre a porta!”, gritavam, segundo conta a vítima. “A porta ficou destruída, as paredes no interior ruíram. Isto durou 5 minutos, mas para mim pareceram horas. Tive medo, continuo a viver com medo. Só tive tempo de chamar a polícia, a maior parte fugiu quando a GNR chegou”, recorda.

Três homens acabaram por ser identificados no dia 16. O grupo alega que a casa onde o homem vive é deles. Trata-se, no entanto, de uma casa arrendada e que se encontra num processo de compra por Amadeu. O homem vive aterrorizado, revelando que já chegou a “ser rodeado por 16 pessoas”, perto de casa.