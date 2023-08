Girafa sem manchas única no mundo nasce em jardim zoológico nos EUA

Nome a dar ao animal está a votação.

No jardim zoológico Brights Zoo, situado no estado norte-americano do Tennessee, nasceu uma girafa fêmea sem manchas, a única de que há registo com esta característica.



O animal nasceu no dia 31 de julho, mas só recentemente o jardim zoológico decidiu dar a conhecer esta girafa única.



De acordo com o Brights Zoo, o animal tem 1,80 metros de altura e está neste momento aos cuidados da mãe. O jardim zoológico acredita que, com o nascimento desta girafa seja possível sensibilizar a sociedade a agir contra a caça ilegal de girafas selvagens.



"A cobertura internacional da nossa girafa sem manchas criou um foco de atenção muito necessário para a conservação do animal", disse Tony Bright, fundador do Brights Zoo à estação televisiva WCYB e citado pelo The Guardian.



Numa publicação nas redes sociais, o jardim zoológico anunciou um concurso para dar nome à girafa. São mencionadas quatro opções: Kipekee, que significa único na língua suaíli, Firali, que quer dizer invulgar ou extraordinário, Shakiri, que significa "a mais bonita", e Jamella, que representa alguém ou algo com uma grande beleza.





Girafa Post



Na mesma publicação, o jardim zoológico faz referência à organização sem fins lucrativos ‘Save Giraffes Now’ do estado norte-americano do Texas.



"Queremos garantir que as gerações futuras tenham a oportunidade de ver estes animais maravilhosos", pode ler-se ainda na publicação.



O nome da girafa será anunciado pelo jardim zoológico no dia 4 de setembro.