Já faltam professores em Lisboa e no Algarve

A falta de professores ameaça o ano letivo ainda antes do arranque, marcado para 12 a 15 de setembro. Com a colocação de 3424 docentes contratados a termo, anunciada quarta-feira pelo Ministério da Educação, há já cinco disciplinas na Grande Lisboa/Setúbal e no Algarve sem professores disponíveis para as muitas substituições por doença ou gravidez que serão necessárias ao longo do ano letivo.