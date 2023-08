“Vítimas ganharam coragem com o Papa”: Grupo VITA recebeu 48 denúncias de abusos sexuais

A responsável do grupo VITA não tem dúvidas de que que o encontro do Papa com algumas vítimas de abuso, quando esteve em Lisboa, levou a um aumento das denúncias.Em entrevista à Renascença, Rute Agulhas é perentória: “Sim, sentimos um aumento de pedidos de ajuda nessa semana, e aquilo que as pessoas nos referem é a sensação de empoderamento e de mais coragem, de incentivo que sentiram através das palavras do Papa”, refere. Prossegue: “Recebemos um total de 48 denúncias. A maior parte destas situações não são conhecidas das comissões diocesanas e também não tinham sido reportadas à ex-Comissão Independente (CI). São pessoas que estão a falar pela primeira vez”, aponta, para concluir: “Entendemos isto como um sinal claro de confiança e há muitas pessoas que nos dizem que, ainda na altura da CI, ponderaram falar, mas acabaram por não ter coragem e ter receios. Depois, a CI cessou as suas funções e ficaram com a sensação de que tinham perdido a oportunidade para o fazer. Agora, com o grupo VITA, sentem que esta oportunidade volta a surgir.”