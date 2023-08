Kremlin diz que acusações sobre envolvimento na morte de Prigozhin são uma "mentira absoluta"

Ainda não foram confirmadas oficialmente as identidades dos 10 corpos recuperados dos destroços.

O Kremlin disse esta sexta-feira que as alegações sobre o envolvimento no acidente do chefe mercenário da Wagner, Yevgeny Prigozhin, eram uma "mentira absoluta" e recusou-se a confirmar definitivamente a sua morte, afirmando a necessidade de esperar pelos resultados dos testes, avança a Reuters."Tudo isto é uma mentira absoluta, e aqui, ao cobrir este assunto, é necessário basear-se em factos. Ainda não há muitos factos. Eles precisam de ser estabelecidos no decurso das ações de investigação", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Vladimir Putin enviou esta quinta-feira as condolências à família de Prigozhin , quebrando o silêncio depois de o avião do chefe mercenário se ter despenhado na quarta-feira à noite.Os investigadores russos abriram um inquérito sobre o acidente. Ainda não foram confirmadas oficialmente as identidades dos 10 corpos recuperados dos destroços.