Quatro feridos em despiste na A2 em Grândola

Vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano.

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, na sequência de um despiste na A2, em Grândola, na manhã desta sexta-feira.O acidente ocorreu à passagem do quilómetro 108.4 da referida autoestrada.As vítimas foram levadas para o Hospital do Litoral Alentejano.No local, estiveram 14 bombeiros, apoiados por seis viaturas, juntamente com elementos do INEM e da GNR.