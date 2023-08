Putin obriga elementos de grupos paramilitares a prestar juramento à Rússia

Devem jurar "fidelidade" e "lealdade" à Rússia e "seguir rigorosamente as ordens dos seus comandantes e superiores".

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou esta sexta-feira um decreto obrigando membros de organizações paramilitares a prestar juramento à Rússia, tal como sucede com soldados do Exército regular, dois dias após a presumível morte do líder do grupo Wagner.

Nos termos do decreto publicado na página eletrónica do Governo, os elementos de grupos paramilitares devem jurar "fidelidade" e "lealdade" à Rússia e "seguir rigorosamente as ordens dos seus comandantes e superiores".

O texto foi assinado esta sexta-feira, dois meses depois do motim do grupo Wagner, sob as ordens de Yevgeny Prigozhin (presumivelmente morto na quarta-feira na queda de um avião) e que nessa altura exigia a demissão da liderança da hierarquia militar russa.