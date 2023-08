"Isto é inaceitável": Campeãs do mundo de futebol revoltadas por Rubiales não se demitir

Jogadoras estão do lado da avançada Jennifer Hermoso, que foi beijada pelo presidente da Federação espanhola de futebol após a vitória no mundial.

Aitana Bonmatí, eleita melhor jogadora do Mundial, escreveu na rede social X/Twitter que "há limites que não se podem ultrapassar" e que a situação "não pode ser tolerada".





Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera. — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) August 25, 2023

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

A guarda-redes Cata Coll diz ter "pena de que as 23 futebolistas não sejam as protagonistas".





Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabo!

Contigo a muerte @Jennihermoso — cata coll (@catacoll2001) August 25, 2023







Estamos contigo @Jennihermoso — Alba Redondo Ferrer (@AFerrer_10) August 25, 2023

Várias futebolistas espanholas que se sagraram campeãs do mundo manifestaram revolta com a decisão anunciada esta sexta-feira por Luis Rubiales de não se demitir da presidência da Federação espanhola de futebol.Esta sexta-feira, Rubiales garantiu que o beijo na boca que deu à futebolista Jennifer Hermoso, após a conquista do mundial feminino, "foi consentido" e que não vai abandonar o cargo apesar do "assassinato social" de que diz estar a ser vítima.Outra das figuras da seleção espanhola, Alexia Putellas, declarou que "isto é inaceitável".Outros nomes do plantel que levou Espanha à conquista do Mundial disputado na Austrália e na Nova Zelândia manifestaram apoio à colega Jennifer Hermoso, como foi o caso de Alba Ferrer.