Recuperados 10 corpos e caixa negra de avião onde seguia Prigozhin

Avião onde o líder do grupo Wagner viajava caiu a norte de Moscovo.

Os corpos dos dez passageiros que viajavam no jato privado onde seguia o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, foram encontrados, avançam as autoridades russas.Segundo a BBC, as caixas negras da aeronave também foram encontradas.Investigadores russos afirmaram que estão a ser feitos testes de ADN aos corpos, de modo a determinar as identidades das vítimas.As caixas negras foram retiradas e os dados vão ser extraídos para análise, confirmou a Comissão de Investigação Russa numa mensagem publicada no na plataforma de troca de mensagens Telegram.As autoridades informaram ainda que decorre uma investigação forense no local do acidente, entre São Petersburgo e Moscovo. Outros documentos e provas importantes foram, também, apreendidos no âmbito da investigação.