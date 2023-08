Finanças penhoram salário a mais de 110 mil devedores

A Autoridade Tributária (AT) penhorou o salário a mais de 110 mil pessoas com dívidas fiscais. Em concreto, segundo o relatório sobre o Combate à Fraude e Evasões Fiscais 2022, as Finanças penhoraram, no ano passado, o ordenado a 110 267 indivíduos, um aumento de 31% face aos 75 681 vencimentos penhorados, em 2021.Saiba mais no site do Correio da Manhã