“Estive sempre a chorar na presença do Papa”: Francisco recebeu 13 vítimas de abusos sexuais na Igreja durante JMJ

"Custou-me muito contar o meu testemunho a uma pessoa que estava verdadeiramente envergonhada, que mostrou ser uma pessoa boa e que eu senti que não merecia ouvir aquilo." A 'pessoa' em causa é o Papa Francisco e o emocionado depoimento pertence a Cristina Amaral, uma das 13 vítimas de abusos sexuais na Igreja que estiveram no encontro com o Sumo Pontífice durante a Jornada Mundial da Juventude.