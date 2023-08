Donald Trump tira partido de foto histórica de arquivo policial

Donald Trump manteve o tom de desafio depois de, ao fim da tarde de quinta-feira, se ter entregado na prisão do Condado de Fulton, Georgia, para ser detido por mais de uma dezena de delitos relacionados com a sua tentativa de manipulação dos resultados eleitorais de 2020 naquele estado. O preso com número de série P01135809 decidiu aproveitar ao máximo o facto de ser o primeiro ex-Presidente dos EUA a quem a polícia fez a famosa foto para arquivo de criminosos (ou ‘mug shot’, na designação americana) e colocou-a prontamente na rede social X (antigo Twitter), a par da frase: “Interferência eleitoral. Nunca me renderei!”.Saiba mais no site do Correio da Manhã