PSP chamada a travar agressões no centro de saúde de Moscavide

A PSP foi chamada a travar agressões no centro de saúde de Moscavide, na manhã deste sábado.Em causa estiveram discussões motivadas pela falta de consultas, devido à greve dos médicos.Ao chegarem ao centro de saúde, os utentes de Loures depararam-se com um papel na porta a informar que não haveria consultas para quem não tem médico atribuído, pedindo que se dirigissem a Moscavide, em alternativa, onde a situação é idêntica.Para um total de 80 pessoas, apenas 15 senhas foram distribuídas. Alguns dos utentes garantiram que vão pernoitar no local à espera de serem atendidas na manhã deste domingo.