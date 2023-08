Tricampeão mundial de jiu-jitsu acusado de assaltar bordéis e violar prostitutas no Brasil

Erberth Santos foi detido com outro lutador um dia depois de terem cometido o último crime de que são acusados.

Um tricampeão mundial de jiu-jitsu brasileiro, identificado pela Polícia Civil (Judiciária) de São Paulo como Erberth Santos, de 29 anos, foi preso em Boituva, cidade no interior daquele estado do Brasil, acusado de assaltos violentos e violações sexuais.

Erberth e outro lutador, identificado como André Pessoa, de 31 anos, foram presos esta quinta-feira, 24 de Agosto, um dia depois do último crime que lhes é atribuído, o assalto a uma casa de prostituição em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, onde são acusados de outros crimes semelhantes em outras cidades.

Segundo as informações avançadas pela polícia, os dois lutadores tinham como alvos preferenciais casas de prostituição e escolhiam horários de maior movimento, para poderem fazer o maior número possível de vítimas, que dominavam com uma arma de fogo e uma faca.

A delegada (inspectora) Analu Ferras, da Polícia Civil, detalhou que os dois lutadores utilizavam sempre bastante violência nos seus crimes, inclusive durante as violações sexuais.

"Eles entravam em contacto com as vítimas para marcar um horário para o programa [acto sexual], e quando chegavam ao local anunciavam o assalto, amarravam as vítimas, praticavam actos sexuais contra a vontade das vítimas, amordaçavam a boca delas. Praticavam os actos sexuais contra as vítimas indefesas com bastante violência", detalhou a inspectora.

Após o último crime, em Três Lagoas, os dois lutadores fugiram para São Paulo. Mas foram reconhecidos pelas vítimas através de fotografias e as polícias do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, numa acção conjunta, seguiram o rasto dos dois e prenderam-nos quando pararam numa portagem perto da cidade de Boituva.

Com os dois suspeitos foram encontrados 26 telemóveis, o equivalente em dinheiro brasileiro (Real) a 621 euros, e uma faca. Com uma carreira vitoriosa na luta, Erberth conquistou inúmeros títulos, entre os quais os três campeonatos mundiais reconhecidos pela IBJJF, sigla em inglês da Federação Internacional de Jiu-Jítsu Brasileiro.