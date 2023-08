Selecionador espanhol censura comportamento de Rubiales depois de o ter aplaudido

De la Fuente expressou a sua "absoluta rejeição a qualquer ato de violência sexista".

O selecionador espanhol de futebol, Luis de la Fuente, disse este sábado censurar "incondicionalmente o comportamento errado e inadequado do presidente da Federação espanhola", depois de esta sexta-feira ter aplaudido o discurso onde Luis Rubiales se recusou demitir e alegou que o beijo na boca a Jennifer Hermoso durante os festejos da conquista do Mundial feminino "foi consentido"."Os momentos protagonizados por Luis Rubiales não respeitaram o protocolo mínimo que deve ser seguido nestes atos comemorativos e não são edificantes nem adequados para uma pessoa que representava todo o futebol espanhol. Ele próprio reconheceu publicamente a inadequação do seu comportamento", constatou Luis de la Fuente.

O técnico expressou a sua "absoluta rejeição a qualquer ato de violência sexista", alertando que "não existe meio termo diante desse tipo de situação".

"Quero que este episódio desagradável seja encerrado o mais rapidamente possível para o bem do futebol espanhol e que os órgãos competentes resolvam e tomem as decisões pertinentes o mais rapidamente possível", acrescentou.

De la Fuente lamenta que a polémica tenha afastado a atenção "do que é realmente importante: o feito inédito alcançado pelo futebol feminino espanhol".

"Por último, expresso a minha decepção pelo facto de os acontecimentos que estamos a viver obscurecerem a imagem do futebol espanhol a nível nacional e internacional", concluiu o selecionador.



Este sábado, a Federação espanhola de futebol anunciou um novo Presidente interino após a suspensão provisória de Luis Rubiales.