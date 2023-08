11 membros da equipa técnica da seleção feminina de Espanha demitem-se devido à conduta de Rubiales

Selecionador Jorge Vilda permanece em funções.

Onze membros da equipa técnica da seleção feminina de Espanha apresentaram a demissão, condenando da maneira "mais firme e rotunda" a conduta de Luis Rubiales durante os festejos da conquista do Mundial. O selecionador Jorge Vilda permanece no cargo.



"Os abaixo assinados expressam a sua condenação mais firme e enfática à conduta demonstrada pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Manuel Rubiales Béjar, com a jogadora da Seleção Nacional de Futebol Feminino, Jennifer Hermoso", lê-se num comunicado assinado pelos referidos elementos do corpo técnico da equipa espanhola, citado pelo jornal Marca.

Os mesmos prosseguem nas críticas à versão apresentada por Luis Rubiales esta sexta-feira, de que o beijo à avançada Jennifer Hermoso foi consentido. "Após a Assembleia Geral Extraordinária da Real Federação Espanhola de Futebol, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na qual o Presidente não apresentou a sua demissão e na qual apresentou uma história que não reflete de forma alguma qualquer dos sentimentos da referida jogadora, que afirmou expressamente sentir-se vítima de agressão, esta parte da Comissão Técnica apoia a jogadora Jennifer Hermoso, endossando a versão por ela oferecida", afirmam.



"Acrescentando o inconveniente de ter que necessariamente comparecer à referida assembleia do dia 25 de agosto, na qual, além disso, ocorreu um acontecimento particularmente doloroso para esta comissão técnica, uma vez que várias das integrantes femininas da comissão técnica foram obrigadas a estar na primeira fila, expondo a sua imagem e tentando fazer com que a sociedade e os jogadores entendessem que compartilhavam das teses do presidente da Federação", contestam os membros da Comissão Técnica.

"Por todas estas razões, os abaixo assinados, à luz das atitudes e declarações inaceitáveis do líder máximo da RFEF, tomaram a decisão de colocar os seus cargos à disposição da RFEF", concluem.

Este sábado, a Federação espanhola de futebol anunciou um novo Presidente interino após a suspensão provisória de Luis Rubiales.