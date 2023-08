Um morto e 33 feridos em duas explosões num posto de abastecimento GPL na Roménia

26 bombeiros ficaram feridos na segunda explosão.

Uma pessoa morreu e 33 ficaram feridas na sequência de duas explosões num posto de abastecimento GPL em Crevedia, perto de Bucareste, na Roménia, este sábado.Após a primeira explosão, o fogo propagou-se a dois tanques e a uma casa vizinha, provocando evacuações num raio de 300 metros e o bloqueio do tráfego rodoviário, segundo a agência para as situações de emergência (IGSU).Cerca de 25 carros de bombeiros participaram na extinção do incêndio, informou a IGSU. Quatro pessoas foram entubadas após sofrerem queimaduras graves, segundo o Ministério da Saúde.Uma segunda explosão feriu 26 bombeiros, disse aos jornalistas o vice-ministro do Interior, Raed Arafat, responsável pela unidade de resposta a emergências.Arafat disse que o fogo ainda não tinha sido extinto e que poderiam ocorrer mais explosões, uma vez que um terceiro tanque ainda representava um risco.