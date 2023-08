Predador sexual escraviza jovem e proíbe-a de usar decotes, saias ou saltos altos

Dizia que se chamava Telmo e que tinha 17 anos, mas, na realidade, atrás do ecrã do computador escondia-se um homem, de 24 anos, com um nome diferente. Quando ganhou a confiança da adolescente, de 15 anos, residente em Coimbra, que conheceu através das redes sociais, convenceu-a a enviar-lhe fotografias e vídeos em poses sexuais. Na posse das imagens, o arguido, que vai ser julgado no Tribunal de Coimbra, começou a chantagear a vítima, ameaçando divulgá-las se não cumprisse as suas ordens.Saiba mais no site do Correio da Manhã