49 438 colocados na primeira fase de acesso ao Ensino Superior. Há 5212 vagas para a 2.ª fase

Dos 59 073 candidatos ao Ensino Superior público, 49 438 ficaram já colocados na 1.ª fase, cujos resultados são este domingo divulgados no site da Direção-Geral do Ensino Superior. Ficaram colocados no curso escolhido como 1.ª opção 56% dos candidatos, tendo sobrado 5212 vagas para a 2.ª fase, o menor número desde 1999.Os cursos de Educação Básica para candidatos a professor colocaram 923 estudantes, num aumento de 21% face a 2022. Nos cursos de Medicina foram colocados 1595 novos alunos, o maior número de sempre.

Entraram 2810 alunos com escalão A da Ação Social Escolar, 1013 através do novo contingente prioritário. Nas instituições com menor procura foram colocados 13 107 alunos (+0,2%). O curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho teve a média de entrada mais alta, com 18,86 valores.