Banhista morre após indisposição na praia de Monte Gordo

Foi socorrido por militares da Marinha.

Um banhista espanhol, de 40 anos, morreu no sábado após ter sofrido uma indisposição súbita na praia de Monte Gordo. Foi socorrido por militares da Marinha, com um desfibrilhador, e pelo INEM.



Acabou por morrer no Serviço de Urgência Básica.