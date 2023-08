Morte de Prigozhin confirmada após testes genéticos

Líder do grupo Wagner está entre as dez pessoas que morreram na queda da aeronave nos arredores de Moscovo.

O Comité de Investigação da Rússia anunciou, este domingo, que os resultados dos testes genéticos confirmam a identidade de Yevgeny Prigozhin, e das 10 pessoas que morreram na sequência da queda do avião privado, esta quarta-feira, nos arredores da capital da Rússia, Moscovo, avança a Reuters.Os nomes das 10 pessoas que se encontravam a bordo do avião privado que se despenhou já haviam sido reveladas pela agência de aviação russa. Entre eles, Prigozhin e Dmitry Utkin, um veterano das forças especiais e da ‘secreta’ da Rússia que fundou igualmente o grupo de mercenários."No âmbito da investigação do acidente de avião na região de Tver, foram concluídos os exames genético-moleculares", disse o Comité de Investigação da Rússia num comunicado citado pela Reuters."De acordo com os seus resultados, foram estabelecidas as identidades de todos os 10 mortos. Correspondem à lista indicada na folha de voo", acrescentou.Em atualização