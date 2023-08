Balsemão ‘atira-se’ a Mário Ferreira

Presidente da Impresa, dona da SIC, não gostou de uma entrevista dada pelo acionista maioritário da TVI e acusa-o de não valorizar ou conceber a liberdade e a independência.

Francisco Pedro Balsemão (presidente do Grupo Impresa, detentor da SIC) acusa Mário Ferreira (acionista maioritário do grupo Media Capital, detentor da TVI) de não valorizar ou conceber a liberdade e a independência de um projeto editorial.









O ataque do filho de Francisco Pinto Balsemão (fundador do Grupo Impresa) foi feito este sábado, no jornal ‘Público’ (que por lapso, na edição em papel, identificou o artigo como sendo do próprio Francisco Pinto Balsemão), três dias depois de Mário Ferreira ter dado uma entrevista àquele diário onde questionava o facto de a SIC deixar, de forma “muito conveniente”, a comentadora Ana Gomes “repetir à exaustão”, contra si, “acusações falsas, sem provas.”

No artigo de opinião ‘A Independência como Trunfo’, em que considera as afirmações de Mário Ferreira “falsas, caluniosas e ofensivas”, Francisco Pedro Balsemão não poupa o empresário. “Desde logo depreende-se das palavras de Mário Ferreira que é possível que o acionista ou gestor de um canal de televisão possa dar ordens a um comentador livre e independente”, escreveu. “Na Impresa valorizamos mais a liberdade e independência do que Mário Ferreira, pelos vistos, consegue conceber”. E questiona mesmo: “Não sei se tal acontecerá na TVI.”





O CEO da Impresa faz ainda questão de relembrar Mário Ferreira que, “quando a sua empresa Douro Azul foi alvo de buscas judiciais por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, foi a SIC quem o convidou para uma entrevista, onde pôde expor toda a sua defesa e clamar inocência”. E termina: “As investigações judiciais a Mário Ferreira apenas a Mário Ferreira dizem respeito”.