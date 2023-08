Homem encontrado morto no rio Lima em Ponte da Barca

Alerta foi dado às 14h14 para "alguém que teria caído ao rio".

Um homem foi encontrado morto este domingo no rio Lima em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte do comando sub-regional da Proteção Civil do Alto Minho.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, o alerta foi dado às 14h14 na localidade de Lavradas, junto à ponte que liga à localidade de Padreiro, em Arcos de Valdevez.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado para "alguém que teria caído ao rio", tendo os bombeiros se dirigido para o local para constatar que já se verificava um óbito e corpo "já foi retirado" do local.

Pelas 16h45, quer a Proteção Civil quer os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, que foram ao local, ainda não dispunham de informações quanto à idade do homem.

De acordo com o comando sub-regional da Proteção Civil, também estiveram no local a GNR, a viatura do Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho e uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.