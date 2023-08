Iván Fresneda já está em Lisboa

Novo reforço do Sporting viajou num voo privado vindo de Madrid.

no Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, num voo privado vindo de Madrid.





Iván Fresneda vai ser jogador do Sporting. O jogador chegou este domingo a Lisboa. AterrouEste sábado, Fresneda já não atuou pelo Valladolid no jogo com o Alcorcón, da II Liga espanhola. Torna-se assim no terceiro reforço da nova época para Rúben Amorim, depois de Gyokeres e Hjulmand.