Técnico deverá receber 25 milhões de euros líquidos por ano.

O italiano Roberto Mancini é o novo selecionador da Arábia Saudita, anunciou este domingo a Federação de futebol do país.O treinador, de 58 anos, assume um novo projeto, depois de a 13 de agosto se ter demitido do comando técnico da seleção de Itália, a qual conduziu à conquista do Europeu em 2021.estende até 2027.