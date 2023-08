França vai proibir o uso de abayas islâmicas nas escolas

Em 2004, foi proibida a utilização do hijab nas escolas e, em 2010, o uso do véu islâmico em espaços públicos deixou de ser permitido.

Decidi que a abaya já não pode ser mais usada nas escolas", disse Gabriel Attal numa entrevista ao canal TFI, citada pela agência Reuters.





França vai proibir o uso de vestidos abaya, envergados por algumas mulheres muçulmanas, nas escolas, garantiu este domingo o ministro da Educação. ""Quando alguém entra numa sala de aula, não deve conseguir identificar a religião dos estudantes apenas ao olhar para eles", acrescentou o ministro.Em França, o princípio do secularismo está consagrado no primeiro artigo do texto constitucional, onde se lê que o país "é uma República laica".Em 2004, foi proibida a utilização do hijab nas escolas. Mais tarde, em 2010, o uso do véu islâmico em espaços públicos deixou de ser permitido.