GNR morre após mota que conduzia ter sido abalroada por carro

Nuno Policarpo, de 47 anos, prestava serviço no Destacamento Territorial da GNR de Loulé. Na noite de sábado, o militar estava a fazer patrulhamento nesta cidade algarvia devido ao evento Noite Branca, quando sofreu um acidente, que se veio a revelar fatal. O militar da GNR seguia numa mota de serviço quando foi abalroado por uma viatura, na Rua Nossa Senhora da Piedade.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã