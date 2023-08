Português e mulher mortos a tiro em casa no Brasil

Um português, de 50 anos, e a companheira foram encontrados, na quarta-feira, mortos na casa que partilhavam no estado de Santa Catarina, no Brasil. A mulher foi baleada na cabeça e na barriga, já Paulo Rodrigues morreu com um tiro na nuca. As autoridades brasileiras estão a investigar o caso.A filha, que vive em Fafe, lançou uma campanha nas redes sociais para conseguir trazer o corpo do pai para Portugal. Precisa de amealhar cerca de 11 mil euros.

