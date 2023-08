Menina de 13 anos morre após disparo acidental de caçadeira

Era o último dia de férias em Portugal e o casal de emigrantes, com três filhos menores, iria regressar ontem a França. Mas o dia de despedida tornou-se num pesadelo. A filha, de 13 anos, foi baleada na boca, acidentalmente, pela caçadeira que o avô utilizava na caça, em frente a um irmão, de 15 anos, em Ponte da Barca. Teve morte imediata. Os familiares da menor necessitaram de apoio psicológico.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã