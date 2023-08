Há 38 cursos superiores sem nenhum estudante interessado

Há 38 cursos que abriram vagas, mas não tiveram qualquer procura na primeira fase do Concurso de Acesso ao Ensino Superior. Entre eles estão Engenharia de Computadores da Universidade da Madeira, Engenharia Alimentar na Universidade do Algarve, assim como três licenciaturas da Universidade da Beira Interior: Química Medicinal; Física e Aplicações; e Bioengenharia. Ficaram ainda por preencher todas as vagas em cursos dos Institutos Politécnicos de Leiria, Bragança, Castelo Branco, Santarém, Guarda, Setúbal e Tomar, na sua maioria das áreas das engenharias.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã