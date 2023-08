Conteúdos sexuais na OnlyFans rendem 5 mil milhões de euros

Plataforma ‘vende’ fotos, vídeos explícitos e conversas com os seus autores. Tem 238,8 milhões de utilizadores.

A OnlyFans, a plataforma de assinatura de conteúdos para adultos, criada em 2016 no Reino Unido, faturou 5,2 mil milhões de euros no ano passado. Neste valor estão contabilizados os gastos feitos pelos utilizadores em fotografias e vídeos de conteúdo sexual, bem como em conversas com os autores dos conteúdos.