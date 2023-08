Metro compra menos de uma carruagem por ano

A expansão dos metros de Lisboa e do Porto vai permitir um reforço no número de carruagens em circulação, o que praticamente não aconteceu até agora apesar das ampliações entretanto concretizadas nas duas redes. Em Lisboa, em 23 anos, o reforço foi inferior a uma carruagem por ano, e no Porto desde 2010 que não há uma única carruagem nova em circulação.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã