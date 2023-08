Campeão de K2 500 metros dedica título à filha no hospital

Menina, de 17 meses, está hospitalizada na Póvoa de Varzim com problemas de saúde.

Não partiam como favoritos, mas João Ribeiro e Messias Batista arrebataram este domingo a medalha de ouro em K2 500 metros nos Mundiais de canoagem, em Duisburgo (Alemanha), selando a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Mal saiu da água, o campeão João Ribeiro emocionou-se: "A minha criança está no hospital, tem sido muito difícil competir este fim de semana, está tudo bem, a medalha é para a minha filha."